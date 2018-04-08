Боец ММА Магомедшарипов одолел американца Бокняка на турнире UFC 223

Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов одержал победу в поединке против американца Кайла Бокняка на турнире UFC 223, сообщает ТАСС.

Бой продолжался три раунда. Магомедшарипов победил Бокняка единогласным решением судей.

Теперь на счету 27-летнего россиянина 15 побед, а также имеется одно поражение.

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Главным боем вечера является противостояние российского бойца Хабиба Нурмагомедова против американца Эла Яквинты.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединков.

Ранее сообщалось, что организаторы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) приняли решение разрешить ирландскому бойцу смешанного стиля Конору Макгрегору присутствовать на турнире UFC 223 в Нью-Йорке.