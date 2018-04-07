Канадцы собрали почти $338 тысяч в помощь семьям попавших в аварию хоккеистов

Жители Канады собрали уже более 419 тыс. канадских долларов ($328 тыс.) в помощь семьям игроков юниорской хоккейной команды «Гумбольт Бронкос», автобус которой в пятницу попал в страшную аварию. Об этом сообщает ТАСС.

По информации CBC, на одном из онлайн-фондов было собрано более 419 тыс. (около $338 тыс.) через 14 часов после трагедии.

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Собранные средства будут направлены семьям погибших и пострадавших спортсменов.

Ранее сообщалось, что автобус, перевозивший юниорскую хоккейную команду «Гумбольдт Бронкос», столкнулся с грузовиком. В результате аварии скончались несколько хоккеистов команды. Происшествие случилось рядом с городом Тисдейл, куда игроки «Гумбольдт Бронкос» направлялись на очередной матч с «Нипавин Хоукс».