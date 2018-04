Бой UFC между Нурмагомедовым и Холлоуэйем не состоится

Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Максом Холлоуэем за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе отменен по медицинским рекомендациям. Об этом сообщает ТАСС.

По информации ESPN, бой отменен из-за проблем американца со здоровьем. Поединок Нурмагомедова и Холлоуэя должен был состояться в ночь с 7 на 8 апреля по московскому времени в Нью-Йорке в рамках UFC 223.

Первоначально россиянин должен был драться с американцем Тони Фергюсоном, однако 1 апреля представитель США был вынужден отказаться от поединка из-за повреждения связок колена.

Ранее Нурмагомедов рассказал о том, что ирландец Коннор Макгрегор отказался от боя с ним.

BREAKING: Max Holloway has been declared medically unfit to fight. Holloway is out of UFC 223. Per Dana White.