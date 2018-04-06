Нурмагомедов прокомментировал атаку Макгрегора на автобус со спортсменами

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал инцидент с атакой ирландца Конора Макгрегора и нескольких членов его команды на автобус со спортсменами, которые должны выступить на турнире UFC 223. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Я смеялся, сидя внутри автобуса. Ты разбил окно. Зачем? Почему ты тогда не залез в автобус? Если ты настоящий гангста, то почему бы тебе было не забраться в салон?

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Бруклин — место с богатой гангстерской историей. Хотел поговорить? Скажи мне, где ты находишься, и если хочешь пообщаться, то никаких проблем — я приеду», — цитирует Нурмагомедова MMA Fightning.

Ранее сообщалось, что Макгрегор после нападения сдался полиции. Ему может быть предъявлено уголовное обвинение за нанесенный ущерб в размере $8 тыс.