Губерниев: однажды Бьорндален принял меня за Прохорова

Известный спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал историю о том, как норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален вместе со своей командой приняли журналиста за российского бизнесмена Михаила Прохорова.

«10 лет назад, когда я приехал на этап Кубка мира, Бьорндален вдруг начал со мной сильно здороваться и тоже самое начали делать другие биатлонисты норвежской команды. Оказалось, что они приняли меня за Михаила Прохорова, и думали, что я тот самый высокий человек, который возглавил Союз биатлонистов России.

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Собственно говоря, я ходил в течение трех дней, и было такое ощущение, что не просто все здороваются, а как будто в пояс кланяются. Потом же я увидел разочарование Уле-Эйнара, когда он узнал, что я простой русский комментатор Дима. С тех пор мы с ним подружились и собственно проблем у нас не было, — цитирует Губерниева Sport24.ru.

Ранее Губерниев выразил сожаление в связи с решением Бьорндалена завершить спортивную карьеру.