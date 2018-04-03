В профсоюзе игроков объяснили ситуацию с переводом игрока «Рубина» в отдел кадров

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов прокомментировал ситуацию с переводом полузащитника «Рубина» Ильзата Ахметова на работу в отдел кадров. По его словам, прямого указания со стороны казанского клуба на данный перевод 20-летнего футболиста не было.

«Я не вижу, чтобы Ахметова перевели в кадровики. Ему просто приказали явиться в отдел кадров, но в письме нет прямого указания там работать. Да, клуб не очень последователен, и я не понимаю, какая у него тактика и чего он хочет добиться от футболиста. Игрок не хочет подписывать новый договор и, видимо, не подпишет его. К нам он пока не обращался, мы с ним на контакт не выходили, у него есть свои советники», — цитирует Зотова ТАСС.

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16 марта 2018 года «Рубин» стал частной собственностью. Ахметов отказался подписывать контракт с новым юридическим лицом клуба. Из-за этого в руководство «Рубина» намерено подать на полузащитника в суд. В текущем сезоне Ахметов провел три матча в РФПЛ и результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что «Рубин» отправил Ахметова работником в отдел кадров.