Новым тренером «Краснодара» станет наставник молодежной команды Мусаев

Новым главным тренером «Краснодара» станет наставник одноименной молодежной команды Мурад Мусаев. Об этом сообщает ТАСС.

«Фамилию нового тренера могу назвать. Мы все-таки очень сильно настроены на свою академию. Клуб в следующем сезоне возглавит Мусаев.

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Именно говорю про следующий сезоне, потому что эти шесть игр будут для него познавательными, за это время он должен почувствовать клуб», — сказал владелец клуба Сергей Галицкий в программе «8-16».

Ранее бывший игрок сборной России Роман Павлюченко предложил свою кандидатуру на пост главного тренера «Краснодара».