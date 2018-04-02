Экс-тренер ЦСКА Слуцкий объяснил свои слова о нефутбольной стране

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий объяснил свою фразу о том, что Россия является нефутбольной страной, сообщает ТАСС.

«То, что мы не самая сильная сборная в мире, очевидно всем. Очень важно, на мой взгляд, признать этот факт, чтобы двигаться дальше», — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Футбольные люди».

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По мнению специалиста, ситуация сравнима с группой анонимных алкоголиков, где выздоровление начинается с осознания наличия болезни.

«На самом деле фраза «Мы — нефутбольная страна» была сказана с тем, чтобы попытаться разобраться в причинах», — отметил тренер.

Ранее Слуцкий предложил российским футболистам играть за рубежом.