Овечкин стал первым россиянином, сыгравшим 1000 матчей за один клуб

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал первым россиянином в истории Национальной хоккейной лиги, кто провел 1000 матчей за одну команду. Об этом сообщает «Советский спорт».

Для Овечкина юбилейной стала встреча с «Питтсбургом».

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вторым по этому показателю идет Андрей Марков, проведший 990 матчей за «Монреаль». Третий — Павел Дацюк с 953 матчами за «Детройт».

Реклама

Капитан «Кэпиталз» стал 54-м игроком в истории, кто провел 1000 матчей за один клуб.

Ранее сообщалось, что Овечкин первым в истории «Вашингтона» преодолел отметку в 1000 матчей.

The first in franchise history to play 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ games with the Washington Capitals is the man we call Alexander the #Gr8.

More on the Milestone: https://t.co/cQsOglncMs#OV1000 #ALLCAPS pic.twitter.com/lbJx0oN839