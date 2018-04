Овечкин первым в истории «Вашингтона» преодолел отметку в 1000 матчей

Нападающий Александр Овечкин первым в истории «Вашингтон Кэпиталз» преодолел отметку в 1000 матчей в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает ТАСС.

Овечкин вышел в составе на гостевой матч с «Питтсбург Пингвинз».

«Вашингтон» выбрал россиянина под общим первым номером на драфте в 2004 году. Он выступает за «Кэпиталз» с 2005 года.

Всего на его счету 1118 очков (603 шайбы + 515 передач) в 999 матчах.

Ранее «Вашингтон» опубликовал памятное видео, посвященное достижению Овечкина.

It's been a year of milestones for @ovi8. #OV1000 #NHLMilestones via @SAPSports: https://t.co/0pC3rQ8Ve2 pic.twitter.com/cQegb88Wb8