УЕФА оштрафовал ЦСКА за поведение болельщиков на матче Лиги Европы

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) установил российскому клубу ЦСКА штраф в размере €30 тыс. за поведение болельщиков во время матча Лиги Европы против сербской «Црвены Звезды». Об этом сообщает ТАСС.

Болельщики ЦСКА использовали пиротехнические устройства, дымовые шашки и хлопушки, что вызвало сильное задымление всего стадиона.

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Встреча первого матча 1/16 лиги Европы прошла в Белграде и завершилась с ничейным счетом — 0:0.

Ранее нападающий белградской «Црвены Звезды» Александар Пешич эмоционально воспринял поражение от ЦСКА в ответном матче 1/16 Лиги Европы.