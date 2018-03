Линекер: видеоповторы отобрали у Англии чистую победу в матче с Италией

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер раскритиковал систему видеопомощи арбитрам (VAR), которая была применена в контрольном матче между англичанами и командой Италии, передает «Советский спорт».

«VAR привнесет множество веселья в ЧМ-2018. Если таким образом система видеопомощи пытается нас наказать, то лучше, чтобы это случилось сейчас. Чистая и заслуженная победа, очевидно, была украдена у англичан», — написал Линекер в своем твиттере.

Реклама

В конце матча главный арбитр Дэниз Айтекин использовал систему VAR, после чего принял решение назначить пенальти в ворота англичан. Итальянский нападающий Лоренцо Инсинье реализовал одинадцатиметровый и сравнял счет.

Ранее сообщалось, что сборные Англии и Италии сыграли вничью — 1:1.

Система видеопомощи арбитрам будет применена на матчах чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

If VAR is going to turn us over, it's better to happen now. A clear and obviously deserved victory taken away.