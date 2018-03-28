Игрок сборной Франции Канте: Россия неплохо покажет себя на ЧМ-2018

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Франции по футболу Н'Голо Канте поделился впечатлениями после контрольного матча с национальной командой России, в котором французы одержали победу со счетом 3:1.

«Российские футболисты провели хорошую игру. На мой взгляд, они действовали довольно умно против нас и старались дисциплинированно следовать определенной схеме игры в обороне. Думаю, Россия — хорошая команда и на мундиале должна неплохо показать себя», — сказал Канте в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Эльвирой Харуновой.

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Полузащитник также отметил, что внесенные изменения в игровую схему после поражения в матче с Колумбией (2:3) принесли пользу.

«Что касается сборной Франции, то в этом матче у нас получилось довольно многое. Не последнюю роль в этом сыграло то, что мы внесли некоторые изменения в схему нашей игры по сравнению с товарищеским матчем против Колумбии. Благодаря новой схеме мы быстро реагировали на какие-то изменения на поле, что и позволило провести отличный матч», — заключил Канте.

Ранее сообщалось, что сборная России на стадионе «Санкт-Петербург» потерпела поражение в матче с Францией со счетом 1:3.