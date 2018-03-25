Ягудин: я выступал на ЧМ-2002 без идеальной формы, Загитова так не может

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин в интервью «Газете.Ru» прокомментировал неудачное выступление фигуристки Алины Загитовой на чемпионате мира в Милане. Он выразил мнение, что на спортсменку оказывается высокое давление со стороны общественности после ее победы на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

«Не стоит забывать, что Алине всего лишь 15 лет, а она уже добилась очень многого и выиграла все, кроме мирового первенства. Так что ее катание в Милане не то чтобы удивило. Я сам участвовал в постолимпийском чемпионате мира в 2002 году, знаю, как это тяжело… Но в отличие от Загитовой я выступал уже фактически под конец своей спортивной карьеры и имели колоссальный опыт. Для Алины это ее первый в жизни чемпионат мира, на который она, что интересно, приехала уже в статусе олимпийской чемпионки», — сказал Ягудин.

Реклама

При этом эксперт отметил, что причина поражения 15-летней фигуристки может заключаться в процессе подготовки к турниру.

«Кто-то может порой выступать, грубо говоря, без тренировок, а Загитова, видимо, нет. Все эти многочисленные встречи и тяжелая болезнь после Олимпийских игр… Видимо, ее система подготовки не может включать такие большие пропуски», — добавил он.

Ягудин также вспомнил свое выступление на чемпионате мира в 2002 году, где он завоевал золото в мужском одиночном катании.

«Я находился тогда в абсолютно разобранном состоянии и возвращал все по крупинкам, начиная с самой первой тренировки в японском Нагано, где проходил тот чемпионат мира. Это действительно правда, просто я никогда этого не раньше говорил», — заключил Ягудин.

Ранее сообщалось, что Загитова стала пятой на чемпионате мира в Милане.