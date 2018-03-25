Павлюченкова не смогла выйти в четвертый круг теннисного турнира в Майами
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не сумела выйти в четвертый круг турнира в Майами, сообщает ТАСС.
Во встрече третьего раунда россиянка проиграла представительнице Германии Анжелике Кербер со счетом 4:6, 4:6. Теннисистки провели на корте один час 39 минут.
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В следующем круге немка встретится с китаянкой Ван Ифань.
Теннис. Майами-2018. Женщины. 3-й круг
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Анжелика Кербер (Германия) — 4:6, 4:6