Американского бойца дисквалифицировали за унижение соперника во время боя

Американский боец тяжеловес Дрю Чэтмен получил дисквалификацию после поединка с Ирвинсом Айалой, сообщает «Советский спорт».

Чэтмен попал коленом в подбородок Айале и отправил его в нокаут. После этого американец проявил неспортивное поведение, встав обеими ногами на спину своего соперника, который лежал без сознания. Затем Чэтмен прыгнул, исполнив сальто.

Комиссия Legacy Fighting Alliance приняла решение присудить Чэтмену техническое поражение и отстранить его от соревнований.