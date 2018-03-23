Действующий глава Союза биатлонистов России Кравцов не будет переизбираться на новый срок

Действующий президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов не будет переизбираться на новый срок. Об этом сообщил сам чиновник, слова которого приводит ТАСС.

«Могу сказать только одно, чтобы сегодня СБР был правомочен в своих действиях и принимал мероприятия, завершающие международный биатлонный сезон, со своей стороны я сделал все, начиная с исполкома, на котором нас могли дисквалифицировать.

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Тогда бы нас ожидала та же участь, что федерации легкой и тяжелой атлетики. Несмотря ни на что, сегодня команда в полном составе продолжает участвовать в международных соревнованиях, финал Кубка мира проходит в Тюмени», — сказал Кравцов.

Также он отметил, что у него большая ответственность и большой объем работы по первой должности.

«И у меня нет времени отвлекаться и вступать в перепалку с олигархами российского биатлона, которые кроме громогласных заявлений больше ничего не делают», — добавил Кравцов.

Ранее сообщалось, что на пост президента будет баллотироваться четырехкратный чемпион мира, депутат Госдумы России Владимир Драчев.