Габулов и Кудряшов пропустят тренировку сборной России из-за допинг-контроля

Федор Кудряшов и Владимир Габулов пропустят тренировку сборной России из-за прохождения допинг-контроля. Об этом сообщил врач сборной Эдуард Безуглов, слова которого приводит ТАСС.

«Кудряшов и Габулов пропустят тренировку из-за прохождения допинг-контроля. Владимир Гранат примет в ней участие с опозданием», — отметил Безуглов.

Ранее сообщалось, что тренировка сборной России была отложена на час из-за допинг-контроля. Остальные футболисты начали занятие на стадионе «Химки».