Панарин оформил второй хет-трик в НХЛ

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин отметился вторым хет-триком в Национальной хоккейной лиге, сообщает «Советский спорт».

Он отличился в победном матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:3). В том числе на счету форварда «Коламбуса» голевая передача.

Свой первый хет-трик в НХЛ Панарин оформил также в матче с «Рейнджерс» 17 февраля 2016 года.

«Блю Джекетс» выиграли девятую игру подряд, установив рекорд франшизы.

Ранее сообщалось, что форвард «Детройт Ред Уингз» Евгений Свечников забросил дебютную шайбу в НХЛ.

