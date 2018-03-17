СКА сенсационно уступил «Локомотиву» в матче плей-офф КХЛ

Питерский СКА на домашнем льду уступил «Локомотиву» во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции. Встреча завершилась со счетом 1:2, сообщает ТАСС.

В составе победителей отличились Артур Каюмов и Илья Любушкин. За хозяев шайбу забросил Вадим Шипачев.

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Таким образом, счет в серии до четырех побед стал равным — 1-1.

Хоккей. КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Запад. 2-й матч

СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

1:0 – Шипачев (Ковальчук, Зуб) – 13:55

1:1 – Каюмов (Локтионов, Мосалев) – 27:54 (5x4)

1:2 – Любушкин (Красковский) – 38:45