Мутко: «Зенит» разочаровал своим выступлением в Лиге Европы

Вице-премьер России Виталий Мутко поделился мнением о результатах матчей 1/8 финала Лиги Европы, в которых петербургский «Зенит» не смог одолеть немецкий «РБ Лейпциг», а московский «Локомотив» с разгромным счетом проиграл испанскому «Атлетико».

«Зенит» несколько разочаровал. Соперник был по силам, но травма Александра Кокорина в начале игры тоже сказалась. «Локомотив» попал на самого сильного соперника, но зато получил огромный опыт, который поможет ему сделать шаг вперед в дальнейшем», — цитирует Мутко ТАСС.

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В ответном матче «Зенит» сыграл вничью с «Лейпцигом» и по сумме двух встреч уступил немецкой команде с общим счетом 2:3. «Локомотив» дважды с разгромом проиграл «Атлетико». Общий счет — 1:8.

Ранее сообщалось, что у нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина диагностировали разрыв крестообразной связки колена.