ЦСКА: беспорядки в Лионе не имеют отношения к российским болельщикам

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что российские болельщики не причастны к беспорядкам, вспыхнувшим в Лионе перед матчем 1/8 Лиги Европы между местным одноименным клубом и армейской командой. Слова Бабаева приводит «Чемпионат.com».

«Видел, что творилось в Лионе до игры, но это не имеет никакого отношения к нашим болельщикам. Это были столкновения местных фанатов с полицией Лиона.

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Честно говоря, когда увидел эту картинку на телеэкране, немножко напрягся. Мы тут же связались с нашими сотрудниками и выяснили, что к нам это не имеет отношения», — сказал Бабаев.

Ранее сообщалось, что во время беспорядков пострадали восемь полицейских.