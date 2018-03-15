«Зенит» сыграл вничью с «РБ Лейпциг» и вылетел из Лиги Европы

Петербургский «Зенит» на своем поле сыграл вничью с немецким «РБ Лейпциг» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1:1, сообщает ТАСС.

В составе сине-бело-голубых мяч забил Себастьян Дриусси. У гостей отличился Жан-Кевин Огустен.

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Таким образом, общий счет по сумме двух встреч стал 3:2 в пользу «Лейцпига», который вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы. 1/8 финала. 2-й матч

«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) — «РБ Лейпциг» (Лейпциг, Германия) — 1:1

Голы: 0:1 — Огустен — 22, 1:1 — Дриусси — 45+1