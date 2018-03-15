Ковальчук продал подаренную ему за золото Игр-2018 иномарку

Нападающий СКА и сборной России по хоккею Илья Ковальчук продал свой автомобиль BMW X5, который ему подарили за завоевание золотой медали на Олимпийских играх 2018 года, сообщает ТАСС.

«Друзья! Машина продана! Всем огромное спасибо! Скоро узнаете судьбу денежных средств!» — написал хоккеист в своем инстаграме.

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В составе сборной России он стал олимпийским чемпионов Пхенчхана, обыграв в финальном матче национальную команду Германии со счетом 4:3.

Ранее сообщалось, что Ковальчук собрался продать подаренный ему автомобиль ради благотворительности.