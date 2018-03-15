«Локомотив» вновь с разгромом проиграл «Атлетико» и выбыл из Лиги Европы

Московский «Локомотив» на своем поле уступил мадридскому «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей, сообщает ТАСС.

В составе победителей дубль оформил Фернандо Торрес, еще по одному мячу забили Анхель Корреа, Сауль и Антуан Гризманн. У «железнодорожников» автором единственного гола стал Мацей Рыбусь.

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По сумме двух матчей «Атлетико» обошел «Локомотив» и прошел в 1/4 финала Лиги Европы. Общий счет — 1:8.

Лига Европы. 1/8 финала. 2-й матч

«Локомотив» (Москва, Россия) — «Атлетико» (Мадрид, Испания) — 1:5

Голы: 0:1 — Корреа — 16, 1:1 — Рыбусь — 20, 1:2 — Сауль — 47, 1:3 — Торрес (пен) — 65, 1:4 — Торрес — 70, 1:5 — Гризманн — 85