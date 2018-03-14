Касаткина обыграла вторую ракетку мира в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе, сообщает ТАСС.
Во встрече четвертого круга россиянка обыграла вторую ракетку мира датчанку Каролину Возняцки со счетом 6:4, 7:5. Теннисистки провели на корте один час 41 минуту.
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За выход в полуфинал Касаткина поспорит с победительницей пары Каролин Гарсия (Франция) — Анжелика Кербер (Германия).
Теннис. Индиан-Уэллс — 2018. Женщины. 4-й круг
Дарья Касаткина (Россия) — Каролина Возняцки (Дания) — 6:4, 7:5