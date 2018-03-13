Российские биатлонистки получили пять медалей Паралимпиады

Российские биатлонистки Екатерина Румянцева, Михалина Лысова, Анна Миленина, Марта Зайнуллина и Ирина Гуляева получили медали Паралимпийских игр в Пхенчхане, сообщает ТАСС.

Россиянки выиграли пять медалей 13 марта. Одно золото (Румянцева), три серебра (Миленина, Лысова и Зайнулина) и одну бронзу (Гуляева).

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Всего в активе нейтральных паралимпийских атлетов из России пять золотых, пять серебряных и три бронзовые награды.

Паралимпийские игры завершатся 18 марта.