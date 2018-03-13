Овечкин прокомментировал достижение в 600 шайб в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился эмоциями после того, как превзошел отметку в 600 заброшенных в Национальной хоккейной лиге шайб. Об этом спортсмен рассказал в эфире телевидения НХЛ.

«Конечно, надеешься использовать момент. После того, как забил первую шайбу, знал, что у меня есть еще много времени, чтобы забить 600-й гол. Забил, осталось чуть-чуть времени понаслаждаться этим, и завтра новый день.

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Почувствовал, что я это сделал. 20 игроков забивали столько, быть в их числе — очень почетно. Понятное дело, еще много матчей впереди. Когда ты забиваешь такое количество голов, хочется еще, еще и еще», — сказал Овечкин.

Он отметил, что нет разницы, кто на площадке — Патрик Лайне или Сидни Кросби.

«Когда выходишь на лед, об этом не думаешь, у тебя одна задача — забить, хорошо сыграть, выиграть.

Понятно, что приятно находиться в гонке лидеров, но еще 13-14 игр осталось, все может поменяться. Кузя молодец, забил гол, если бы проиграли, было бы не так радостно. Он сказал, за мной обед? Уже два», — добавил хоккеист.

На счету Овечкина 42 шайбы в нынешнем сезоне НХЛ. Он занимает первое место в гонке снайперов, опережая Лайне на один гол.

Ранее сообщалось, что Овечкин забросил 600-ю шайбу в лиге.