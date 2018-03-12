Моуриньо назвал Де Бура худшим тренером в истории АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал слова бывшего тренера «Кристал Пэлас» Франка Де Бура с критикой в свой адрес.Об этом сообщает RT.

«Я стараюсь давать парню лучшее. Я читал слова худшего тренера в истории премьер-лиги Франка Де Бура, сожалеющего, что Рэшфорд играет у меня, потому что для меня главной целью являются победы. Если бы Маркуса тренировал Франк, то он бы проигрывал в каждом матче», — сказал Моуриньо.

Ранее Луи ван Гал заявил, что футбол, который показывает команда при руководстве Жозе Моуриньо, намного скучнее, чем был при голландском наставнике.