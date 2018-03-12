Футболисты ЦСКА приземлились в Москве
Футболисты московского ЦСКА совершили успешный перелет из Грозного, где проводили матч 22 тура чемпионата России с «Ахматом». Об этом сообщает пресс-служба команды.
«Всем, кто переживал за нас в связи с задержкой вылета, сообщаем: полчаса назад команда успешно приземлилась в Москве», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что армейцы более двух часов не могли вылететь из Грозного из-за антитеррористической проверки.
В матче 22 тура ЦСКА разгромил «Ахмат» со счетом 3:0.
Всем, кто переживал за нас в связи с задержкой вылета, сообщаем: полчаса назад команда успешно приземлилась в Москве. А время, проведённое у входа в аэропорт в Грозном, мы потратили с пользой! Например, #Акинфеев почти научился водить автобус ��— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 11 марта 2018 г.
Всем доброй ночи ��#АхматЦСКА pic.twitter.com/noxvIKBWAO