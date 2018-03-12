Футболисты ЦСКА приземлились в Москве

Футболисты московского ЦСКА совершили успешный перелет из Грозного, где проводили матч 22 тура чемпионата России с «Ахматом». Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Всем, кто переживал за нас в связи с задержкой вылета, сообщаем: полчаса назад команда успешно приземлилась в Москве», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что армейцы более двух часов не могли вылететь из Грозного из-за антитеррористической проверки.

В матче 22 тура ЦСКА разгромил «Ахмат» со счетом 3:0.