Шипулин стал первым в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Российский биатлонист Антон Шипулин занял первое место в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти, сообщает ТАСС.

Россиянин прошел дистанцию за 23 минуты 51,6 секунды и не допустил промахов. Вторым стал латвиец Андрей Расторгуев (отставание 5,8 секунды), третьим — француз Кентен Фийон-Майе (+17,3).

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Ранее сообщалось, что Мартен Фуркад не вышел на старт спринтерской гонки на этапе в Контиолахти.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Мужчины. Спринт

1. Антон Шипулин (Россия) — 23.51,6 (0).

2. Андрей Расторгуев (Латвия) — +5,8 (0).

3. Кентен Фийон-Майе (Франция) — +17,3 (0).