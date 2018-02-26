Россия поедет на Игры-2020 под нейтральным флагом в случае невосстановления ОКР

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Российской Федерации Светлана Журова оценила возможность восстановления членства Олимпийского комитета России (ОКР). По ее словам, если Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение продлить дисквалификацию организации, то российским спортсменам вновь предложат выступить на Олимпийских играх, которые пройдут летом 2020 года в Токио, под нейтральным флагом.

«Без восстановления статуса ОКР на Олимпиаде в Токио через 2,5 года опять будет предложено выступать под нейтральным флагом. Для нас важно восстановить этот статус. Отчасти МОК соглашается с тем, что проведена серьезная работа: если есть отдельные случаи, как и в ряде других стран, то они не имеют системного государственного подхода. Поэтому в этом случае нам могут восстановить статус», — цитирует Журову RT.

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При этом она выразила недоумение в связи с тем фактом, что на международных соревнованиях россиянам позволено выступать под национальным флагом, а на Олимпиаде — нет.

«У одних есть доверие, у других — нет. Двойные стандарты видны всем, они наносят вред олимпийскому движению и спорту в целом. Мы свои обязательства выполнили», — добавила Журова.

Ранее член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев рассказал, что членство ОКР может быть восстановлено до 28 февраля.