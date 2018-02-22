Болельщик «Спартака» пострадал из-за беспорядков перед матчем с «Атлетиком»

Болельщики «Спартака» перед началом матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов... РИА Новости

В Бильбао перед началом ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Атлетик» — «Спартак» произошли беспорядки, сообщает «Чемпионат.com».

В результате столкновения болельщиков обеих команд пострадали несколько человек. Среди них гражданин России.

Матч начнется в 23:05. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.