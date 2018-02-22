Болельщик «Спартака» пострадал из-за беспорядков перед матчем с «Атлетиком»
В Бильбао перед началом ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Атлетик» — «Спартак» произошли беспорядки, сообщает «Чемпионат.com».
В результате столкновения болельщиков обеих команд пострадали несколько человек. Среди них гражданин России.
Матч начнется в 23:05. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ultras Spartak vs Herri Norte— Old firm (@fhutnm) 22 февраля 2018 г.
22/02/18
Athletic de Bilbao vs Spartak de Moscú pic.twitter.com/iq6dY4qqDo
Пострадавший полицейский в ходе беспорядков в Бильбао #АтлетикСпартак #AthleticSpartak pic.twitter.com/9IuHHhJqWZ— Ваня Карпов (@OnooQ) 22 февраля 2018 г.