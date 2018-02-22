CAS лишил Крушельницкого и Брызгалову бронзовой медали ОИ-2018

Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российских керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого бронзы Олимпиады-2018, сообщает официальный сайт организации.

Наказание последовало из-за нарушения керлингистом допинговых правил. В пробах Крушельницкого был обнаружен мельдоний.

Ранее президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев заявил о том, что Крушельницкому и Брызгаловой придется расстаться с бронзовыми медалями Олимпиады-2018. Также в федерации рассказали о скором возвращении спортсменов в Россию.

Тем не менее, как рассказал Свищев, высокопоставленные чиновники международных спортивных организаций выразили уверенность в том, что Крушельницкий не принимал препарат намеренно.

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