Вторая проба Крушельницкого на мельдоний оказалась положительной

Пресс-атташе команды «Олимпийских атлетов из России» на Играх в Пхенчхане Константин Выборнов подтвердил, что допинг-проба B российского керлингиста Александра Крушельницкого оказалась положительной. По его словам, до начала Олимпиады все пробы спортсмена были отрицательными.

«Проба, взятая у Александра Крушельницкого до начала Олимпийских игр, 22 января, равно как и все предыдущие, была отрицательной. Таким образом, факт осознанного или системного употребления запрещенного вещества не подтверждается», — подчеркивается в заявлении Выборнова.

Он добавил, что пока неизвестно, каким образом препарат мог попасть в организм Крушельницкого.

«Мы выражаем искреннее сожаление по факту данного инцидента. Однако обстоятельства случившегося не дают сейчас ответа на вопросы, каким образом и когда мельдоний мог попасть в организм спортсмена», — отметил пресс-атташе.

Ранее стало известно, что предварительная дата слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу керлингиста назначена на 22 февраля.

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