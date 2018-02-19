Женская сборная США по хоккею стала первым финалистом Олимпиады

Женская сборная США по хоккею разгромила национальную команду Финляндии в полуфинале Олимпийских игр — 2018. Встреча завершилась со счетом 5:0.

В другом матче за выход в финал встретятся национальные команды России и Канады. Эта игра пройдет 19 февраля в 15.10 мск.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции десятого дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».

Олимпиада-2018. Хоккей. Женщины

США — Финляндия — 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

1:0 — Марвин (Дугган, Пелки), 02:25.2:0 — Камеранэси, 18:38.3:0 — Ламуро-Дэвидсон (Паннек, Камеранэси), 32:21, (5х4)4:0 — Найт (Морин, Койн), 33:55, (5х4)5:0 — Камеранэси (Брэндт, Кессел), 40:45, (5х4)