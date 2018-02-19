Федерер стал самым возрастным лучшим теннисистом мира в истории

Швейцарский теннисист Роджер Федерер возглавил рейтинг ATP, что позволило ему стать самым возрастной первой ракеткой мира в истории, сообщает ТАСС.

На первое место рейтинга швейцарец поднялся в возрасте 36 лет и шесть месяцев.

Предыдущему рекордсмену — американцу Андре Агасси было только 33 года.

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Лучшим из россиян в обновленном рейтинге является Андрей Рублев, который занимает 31-ю строчку.

Теннис. Рейтинг ATP. 19 февраля:

1 (2). Роджер Федерер (Швейцария) - 10105 очков

2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 9760

3 (3). Марин Чилич (Хорватия) - 4960

4 (5). Григор Димитров (Болгария) - 4635

5 (4). Александр Зверев (Германия) - 4450

6 (6). Доминик Тим (Австрия) - 4220

7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) - 3280

8 (8). Джек Сок (США) - 2880

9 (11). Кевин Андерсон (ЮАР) - 2825

10 (9). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 2815...

31 (34). Андрей Рублев (Россия) - 1439...

47 (48). Карен Хачанов (Россия) - 1030...

50 (57). Даниил Медведев (Россия) - 984...