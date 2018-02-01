ЦСКА обыграл «Реал» в Москве

ЦСКА на своей площадке одержал победу над мадридским «Реалом» в матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 93:87, сообщает RT.

В составе победителей самым результативным стал Серхио Родригес, набравший 18 очков. У мадридцев 21 балл на свой счет записал Лука Дончич.

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«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Евролига. 21-й тур

ЦСКА (Москва, Россия) — «Реал» (Мадрид) — 93:87 (33:11, 21:20, 24:29, 15:27)

ЦСКА: Родригес — 18, Хиггинс — 16, Клайберн — 11, Хантер — 11, де Коло — 10, Курбанов — 10, Хайнс — 7, Антонов — 5, Фридзон — 5, Воронцевич, Вестерманн, Хряпа

«Реал»: Дончич — 21, Кэрролл — 16, Томпкинс — 13, Кампаццо — 10, Рэндольф — 6, Таварес — 6, Рейес — 4, Фернандес — 4, Козер — 3, Тэйлор — 2, Мачюлис — 2, Юста