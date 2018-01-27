Тренер «Манчестер Юнайтед» Моуринью остался доволен дебютом Санчеса

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью оценил дебют нападающего Алексиса Санчеса в составе команды в матче 1/16 финала Кубка Англии против «Йовил Таун».

«Алексис Санчес — фантастическое дополнение для нашей команды, все рады, что он к нам присоединился. Хорошие игроки хотят хороших игроков. У нас великолепная группа атакующих футболистов, теперь в нее вошел и Санчес, обладающий огромный опытом и зрелостью.

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Если говорить о его решении сделать пас в эпизоде со вторым голом, то такую передачу едва бы сделал такой игрок, как Маркус Рашфорд, из-за волнения. Так что Алексис привнес в нашу команду опыт и класс», — приводит слова Моуринью «Би-Би-Си».

Встреча между «Манчестер Юнайтед» и «Йовил Таун» завершилась со счетом 4:0 в пользу «манкунианцев». Санчес отдал результативную передачу.