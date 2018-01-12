Каррера прокомментировал возможный уход Промеса и Зе Луиша из «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил о намерении сохранить в команде полузащитника Квинси Промеса и нападающего Зе Луиша. Слова специалиста приводит 8news.ru.

«Для меня они футболисты «Спартака», у нас нет намерения продавать их. Естественно, если поступит хорошее для клуба и игрока предложение, я не смогу заставить их передумать. Не хочу, чтобы они играли в «Спартаке», будучи недовольными. Каждый должен иметь возможность идти по выбранному пути», — сказал Каррера.

Ранее сообщалось, что английский «Эвертон» оценил полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса в £20 млн. Также сообщалось об интересе клуба «Брайтон энд Хоув Альбион» к Зе Луишу, за которого англичане были готовы предложить £20 млн.