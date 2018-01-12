Российский стрелок попал в реанимацию с пулевым ранением

Серебряный призер юниорского чемпионата Европы 2017 года по пулевой стрельбе Валерий Давыдов получил ранение из травматического оружия, сообщает «Р-Спорт».

Давыдов находится в критическом состоянии в реанимации.

«Безусловно, это является человеческой трагедией, которая требует деликатного разбирательства. Стрелковый Союз России со своей стороны неоднократно предупреждал, что необходимо внимательно отрегулировать оборот оружия самообороны (именно травматического, короткоствольного, многозарядного). Если этого не сделать, то количество случаев, приводящих к человеческим жертвам, будет только увеличиваться», — сообщили в пресс-службе Стрелкового союза России.

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Инцидент произошел 11 января. Отмечается, что Давыдов получил пулевое ранение вне тренировки.

Стрелок является призером чемпионатов мира и Европы среди юниоров 2016 и 2017 годов. В его карьере также числится серебряная медаль юниорских соревнований по стрельбе с 50 метров по движущейся мишени на чемпионате Европы 2017 года по пулевой стрельбе.