WADA назвало хакерскую группу Fancy Bears преступной организацией

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отреагировало на заявление хакерской группы Fancy Bears, которая опубликовала расследование независимой комиссии Ричарда Макларена в отношении сборной России и обвинила WADA в связи с американским Федеральным бюро расследований (ФБР). В организации назвали деятельность хакеров преступной. Слова пресс-службы WADA приводит РИА «Новости».

«Как известно, Fancy Bears — преступная организация, которая стремится подорвать работу WADA и его партнеров. Все, что они опубликовали, устарело», — говорится в заявлении.

Ранее хакеры рассказали о тесных связях комиссии Макларена и ФБР.