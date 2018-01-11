WADA назвало хакерскую группу Fancy Bears преступной организацией

Глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен Reuters

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отреагировало на заявление хакерской группы Fancy Bears, которая опубликовала расследование независимой комиссии Ричарда Макларена в отношении сборной России и обвинила WADA в связи с американским Федеральным бюро расследований (ФБР). В организации назвали деятельность хакеров преступной. Слова пресс-службы WADA приводит РИА «Новости».

«Как известно, Fancy Bears — преступная организация, которая стремится подорвать работу WADA и его партнеров. Все, что они опубликовали, устарело», — говорится в заявлении.

Ранее хакеры рассказали о тесных связях комиссии Макларена и ФБР.