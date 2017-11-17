Российская конькобежка стала шестой на дистанции 500 м на этапе Кубка мира

Российская конькобежка Ангелина Голикова заняла шестое место на дистанции 500 м на этапе Кубка мира, сообщает ТАСС.

Голикова финишировала с результатом 38,05 секунды.

Победу одержала японка Нао Кодайра, которая показала время 37,08 секунды. Второе место заняла канадка Марша Худи — 37,87. Третьей стала австрийская спортсменка, она финишировала за 37,96 секунды.

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Еще одна россиянка Ольга Фаткулина заняла десятое место — 38,24.

Этап Кубка мира по конькобежному спорту проходит в норвежском Ставангере и завершится 19 ноября.

Конькобежный спорт. Кубок мира. Второй этап. Ставангер, Норвегия

Женщины. 500 м. Первый старт

1. Кодаира (Япония) — 37,08,

2. Худи (Канада) — 37,87,

3. Херцог (Австрия) — 37,96…

6. Голикова (Россия) — 38,05…

10. Фаткулина (Россия) — 38,24.