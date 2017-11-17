Российская конькобежка стала шестой на дистанции 500 м на этапе Кубка мира
Российская конькобежка Ангелина Голикова заняла шестое место на дистанции 500 м на этапе Кубка мира, сообщает ТАСС.
Голикова финишировала с результатом 38,05 секунды.
Победу одержала японка Нао Кодайра, которая показала время 37,08 секунды. Второе место заняла канадка Марша Худи — 37,87. Третьей стала австрийская спортсменка, она финишировала за 37,96 секунды.
Еще одна россиянка Ольга Фаткулина заняла десятое место — 38,24.
Этап Кубка мира по конькобежному спорту проходит в норвежском Ставангере и завершится 19 ноября.
Конькобежный спорт. Кубок мира. Второй этап. Ставангер, Норвегия
Женщины. 500 м. Первый старт
1. Кодаира (Япония) — 37,08,
2. Худи (Канада) — 37,87,
3. Херцог (Австрия) — 37,96…
6. Голикова (Россия) — 38,05…
10. Фаткулина (Россия) — 38,24.