Юрист рассказал об уголовном наказании за употребление допинга в России
Глава спортивной практики и юрист Валерий Федореев в интервью «Газете.Ru» рассказал, как в России борются с допингом.
«У нас предусмотрена уголовная ответственность не только за употребление запрещенных веществ, но и за склонение к их приему. В большинстве стран такой статьи нет», — сказал Федореев.
Ранее Федореев заявил, что не считает доклад Ричарда Макларена достаточным основанием для обвинения российских спортсменов в употреблении допинга.