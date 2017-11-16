Юрист рассказал об уголовном наказании за употребление допинга в России

Глава спортивной практики и юрист Валерий Федореев в интервью «Газете.Ru» рассказал, как в России борются с допингом.

«У нас предусмотрена уголовная ответственность не только за употребление запрещенных веществ, но и за склонение к их приему. В большинстве стран такой статьи нет», — сказал Федореев.

Ранее Федореев заявил, что не считает доклад Ричарда Макларена достаточным основанием для обвинения российских спортсменов в употреблении допинга.