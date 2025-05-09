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Спорт

Сравнять счет в серии: «Вашингтон» Овечкина принимает «Каролину» Свечникова. LIVE

Кубок Стэнли. Второй раунд. Второй матч. «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз». ОНЛАЙН

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Geoff Burke/IMAGN IMAGES/Reuters
Во втором матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз», за который выступают Александр Овечкин и Александр Алексеев, принимает выигравшую первую встречу «Каролина Харрикейнз» с Андреем Свечниковым, Дмитрием Орловым и Петром Кочетковым в составе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
НХЛ — плей-офф. 1/4 финала. 2-й матч
Матч не начался
09 мая 02:00
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон, США
0 : 0
Каролина Харрикейнз
Роли, США
Стадион «Кэпитал Уан-Арена», Вашингтон, США
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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02:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и Александра Алексеева принимает «Каролина Харрикейнз» Андрея Свечникова, Дмитрия Орлова, Петра Кочеткова и Александра Никишина. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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