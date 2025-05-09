Во втором матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз», за который выступают Александр Овечкин и Александр Алексеев, принимает выигравшую первую встречу «Каролина Харрикейнз» с Андреем Свечниковым, Дмитрием Орловым и Петром Кочетковым в составе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
НХЛ — плей-офф. 1/4 финала. 2-й матч
Матч не начался
09 мая 02:00
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон, США
0 : 0
Каролина Харрикейнз
Роли, США
Стадион «Кэпитал Уан-Арена», Вашингтон, США
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
02:00
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и Александра Алексеева принимает «Каролина Харрикейнз» Андрея Свечникова, Дмитрия Орлова, Петра Кочеткова и Александра Никишина. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.