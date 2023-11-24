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Спорт

Три очка до 1500: «Вашингтон» Овечкина уступает «Эдмонтону» Макдэвида. LIVE

НХЛ. Регулярный чемпионат. «Вашингтон» — «Эдмонтон». ОНЛАЙН

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и Евгения Кузнецова принимает «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида. Российскому капитану «столичных» остается набрать три очка до 1500 баллов в сильнейшей лиге мира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
НХЛ - регулярный чемпионат.
1-й период
24 ноября 23:00
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон, США
0 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон, Канада
14' Кейн
15' Ньюджент-Хопкинс
Стадион «Кэпитал Уан-Арена», Вашингтон, США
1-й период

14'10" Кейн 15'24" Ньюджент-Хопкинс

2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'16

Пока там судьи разбираются, не было ли игры высоко поднятой клюшкой, скажем, что по броскам 4-14 уже. А вот и гол подтвержден!

'16

ГОООООООООООООООООООЛ! Райан Нюджент-Хопкинс — 0:2! Макдэвид выехал из-за ворот и пытался завернуть диск в ворота, но на пути встала клюшка защитника, и шайба взмыла в воздух. Нюджент-Хопкинс поймал ее налету и отправил в сетку! Классный гол!

'16

Усилиями Макдэвида и Нюджент-Хопкинса опять было жарко на пятаке «Вашингтона», но кое-как отбились «Кэпс».

'15

Отражает Линдгрен опасный бросок Маклауда, а игру останавливает его сейв ловушкой после броска Кулака от синей.

'14

ГООООООООООООООООЛ! Эвандер Кейн — 0:1! Затолкали «Ойлерз» шайбу в ворота Линдгрена с пятака. В позиционной атаке Драйзайтль грамотно развернулся и отдал на пятак, где Кейн со второй попытки пробил Линдгрена.

'13

Бросок Райана Нюджент-Хопкинса проходит выше створа.

'13

Том Уилсон взрывает трибуны жестким хитом за чужими воротами.

'12

Довольно опасный проход и бросок Маклауда — но щиток Линдгрена отводит угрозу.

'12

Позиционная атака «Ойлерз» закончилась броском защитника Бретта Кулака с кистей от синей линии. Задумывалось через трафик, но Линдгрен все видел и очень легко поймал.

'11

Линдгрен распластался у своих ворот после наброса на пятак, но в итоге шайба оказалась у него в ловушке, а не в сетке. Ну и небольшая куча-мала на пятаке.

'10

Продолжают «Ойлерз» атаковать с бросками, но это все выглядит не особо опасно, и Линдгрен очень легко справляется.

'10

Бросок Кейна низом в касание из хай-слота приходится в щиток Лидгрену. И до того Чарли сделал сейв на пятаке.

'9

На не самых высоких скоростях проходит пока игра. 3-4 по броскам — тоже не особо густо.

'8

Милано отдал в центр в чужой зоне, а Кузнецов в касание передал Обе-Кубелю, который тоже не попал с ходу. Шайба осталась в зоне, а атака завершилась-таки броском. Но уже не таким опасным.

'7

Пара атак гостей с бросками, но для Линдгрена они не доставили трудностей.

'6

КАКАЯ ОШИБКА «ОЙЛЕРЗ». Буквально подарили на дальнем пятаке в своей зоне шайбу Протасу. А тот не стал бросать, но сделал хитрый пас направо на Макмайкла. Тот должен был забрасывать в пустой угол, но не попал по шайбе, хотя было очень удобно!

'5

Довольно осторожное начало мы смотрим. Но вот мощный силовой прием против Коннора Брауна в средней зоне. Зрелищно. Браун, кстати, из «Вашингтона» в «Эдмонтон» пришел как раз.

'4

Не очень удачно хозяева выходили из своей зоны, нарвавшись на моментальный бросок от синей. Линдгрен был готов.

'3

Еще бросок от синей линии от «Кэпс» — Скиннер на месте.

'2

В итоге первый бросок в створ нанесли хозяева, но «Ойлерз» ответили достаточно опасной своей атакой.

'2

Первая атака осталась за «нефтяниками», но, зайдя в чужую зону, звено Макдэвида так и не довело дело до броска.

'1

Пооееехали! Матч начался.

23:08

В состав «Кэпс» возвращается пропустивший две последних игры россиянин Евгений Кузнецов.

23:05

Ворота сегодня защищают Чарли Линдгрен у «Вашингтона» и Стюарт Скиннер у «Эдмонтона».

23:00

Ну а наше внимание будет приковано к Александру Овечкину, ведь ему осталось набрать всего три бала до полутора тысяч очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Кто знает, может быть, это случится даже сегодня?

22:55

У «Эдмонтона» все плохо. Провальный старт привел к отставке Джея Вудкрофта, которого заменил у руля Крис Кноблаух. Но, кажется, проблемы команды не в специалисте на мостике, а в комплектации. Слишком много даже не слабых, а провальных мест в ростере. Но в команде есть Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль, а значит, от «нефтяников» все равно ждут побед. Вот они и пытаются выправить ситуацию. В данный момент «Ойлерз» предпоследние, седьмые в Тихоокеанском дивизионе с 11 очками после 18-ти проведенных встреч. Ниже только худшая команда лиги — «Сан-Хосе». У канадской команды 3-7-0 в десяти последних играх и 2-8-0 в матчах на выезде.

22:50

«Вашингтон» после довольно непростого начала сезона смог набрать форму и, где-то даже несколько неожиданно, идет сейчас на втором месте в сильном Столичном дивизионе, уступая только «Нью-Йорк Рейнджерс». «Кэпиталз» набрали 22 очка за 16 встреч, одержав десять побед при четырех поражениях и двух поражениях за пределами основного времени. В десяти последних встречах у них 8-1-1, а дома общая статистика 7-3-1.

22:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на матче регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» на своем льду принимает «Эдмонтон Ойлерз». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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