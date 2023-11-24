Вашингтон Кэпиталз

Пока там судьи разбираются, не было ли игры высоко поднятой клюшкой, скажем, что по броскам 4-14 уже. А вот и гол подтвержден!
ГОООООООООООООООООООЛ! Райан Нюджент-Хопкинс — 0:2! Макдэвид выехал из-за ворот и пытался завернуть диск в ворота, но на пути встала клюшка защитника, и шайба взмыла в воздух. Нюджент-Хопкинс поймал ее налету и отправил в сетку! Классный гол!
Усилиями Макдэвида и Нюджент-Хопкинса опять было жарко на пятаке «Вашингтона», но кое-как отбились «Кэпс».
Отражает Линдгрен опасный бросок Маклауда, а игру останавливает его сейв ловушкой после броска Кулака от синей.
ГООООООООООООООООЛ! Эвандер Кейн — 0:1! Затолкали «Ойлерз» шайбу в ворота Линдгрена с пятака. В позиционной атаке Драйзайтль грамотно развернулся и отдал на пятак, где Кейн со второй попытки пробил Линдгрена.
Позиционная атака «Ойлерз» закончилась броском защитника Бретта Кулака с кистей от синей линии. Задумывалось через трафик, но Линдгрен все видел и очень легко поймал.
Линдгрен распластался у своих ворот после наброса на пятак, но в итоге шайба оказалась у него в ловушке, а не в сетке. Ну и небольшая куча-мала на пятаке.
Продолжают «Ойлерз» атаковать с бросками, но это все выглядит не особо опасно, и Линдгрен очень легко справляется.
Бросок Кейна низом в касание из хай-слота приходится в щиток Лидгрену. И до того Чарли сделал сейв на пятаке.
Милано отдал в центр в чужой зоне, а Кузнецов в касание передал Обе-Кубелю, который тоже не попал с ходу. Шайба осталась в зоне, а атака завершилась-таки броском. Но уже не таким опасным.
КАКАЯ ОШИБКА «ОЙЛЕРЗ». Буквально подарили на дальнем пятаке в своей зоне шайбу Протасу. А тот не стал бросать, но сделал хитрый пас направо на Макмайкла. Тот должен был забрасывать в пустой угол, но не попал по шайбе, хотя было очень удобно!
Довольно осторожное начало мы смотрим. Но вот мощный силовой прием против Коннора Брауна в средней зоне. Зрелищно. Браун, кстати, из «Вашингтона» в «Эдмонтон» пришел как раз.
Не очень удачно хозяева выходили из своей зоны, нарвавшись на моментальный бросок от синей. Линдгрен был готов.
В итоге первый бросок в створ нанесли хозяева, но «Ойлерз» ответили достаточно опасной своей атакой.
Первая атака осталась за «нефтяниками», но, зайдя в чужую зону, звено Макдэвида так и не довело дело до броска.
Ну а наше внимание будет приковано к Александру Овечкину, ведь ему осталось набрать всего три бала до полутора тысяч очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Кто знает, может быть, это случится даже сегодня?
У «Эдмонтона» все плохо. Провальный старт привел к отставке Джея Вудкрофта, которого заменил у руля Крис Кноблаух. Но, кажется, проблемы команды не в специалисте на мостике, а в комплектации. Слишком много даже не слабых, а провальных мест в ростере. Но в команде есть Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль, а значит, от «нефтяников» все равно ждут побед. Вот они и пытаются выправить ситуацию. В данный момент «Ойлерз» предпоследние, седьмые в Тихоокеанском дивизионе с 11 очками после 18-ти проведенных встреч. Ниже только худшая команда лиги — «Сан-Хосе». У канадской команды 3-7-0 в десяти последних играх и 2-8-0 в матчах на выезде.
«Вашингтон» после довольно непростого начала сезона смог набрать форму и, где-то даже несколько неожиданно, идет сейчас на втором месте в сильном Столичном дивизионе, уступая только «Нью-Йорк Рейнджерс». «Кэпиталз» набрали 22 очка за 16 встреч, одержав десять побед при четырех поражениях и двух поражениях за пределами основного времени. В десяти последних встречах у них 8-1-1, а дома общая статистика 7-3-1.