Вашингтон Кэпиталз

22:55

У «Эдмонтона» все плохо. Провальный старт привел к отставке Джея Вудкрофта, которого заменил у руля Крис Кноблаух. Но, кажется, проблемы команды не в специалисте на мостике, а в комплектации. Слишком много даже не слабых, а провальных мест в ростере. Но в команде есть Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль, а значит, от «нефтяников» все равно ждут побед. Вот они и пытаются выправить ситуацию. В данный момент «Ойлерз» предпоследние, седьмые в Тихоокеанском дивизионе с 11 очками после 18-ти проведенных встреч. Ниже только худшая команда лиги — «Сан-Хосе». У канадской команды 3-7-0 в десяти последних играх и 2-8-0 в матчах на выезде.