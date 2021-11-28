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Спорт

Шаг до вечного рекорда: «Вашингтон» Овечкина сражается с «Каролиной». LIVE

НХЛ. Регулярный чемпионат. «Каролина» — «Вашингтон». ОНЛАЙН

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Александр Овечкин в составе «Вашингтон Кэпиталз»

Александр Овечкин в составе «Вашингтон Кэпиталз»

Global Look Press
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Александру Овечкину остается забросить всего одну шайбу, чтобы сравняться с рекордсменом по голам в большинстве за всю историю Дэйвом Андрейчуком. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
НХЛ - регулярный чемпионат.
Перерыв
28 ноября 21:00
Каролина Харрикейнз
Роли
0 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Стадион «Пи-Эн-Си-Арена», Роли
Главный судья: Дэн О'Рурк  (Калгари, Канада), Брэндон Бландина  (Сентенниал, США)
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'20

Завершился первый период! Пока по нулям у нас в матче, первую часть первого периода контролем владела «Каролина», но потом «Вашингтон» все же чуть выровнял игру. Отдохнем.

'20

Самсонов снова спасает свои ворота после вбрасывания в своей зоне.

'19

Перехватили немного инициативу «столичных». Пытаются создать что-то, Овечкин делает отличную передачу, Протас пытался замкнуть, но помешали ему.

'18

Наброс на ворота голкипера «Каролины». У него сегодня куда меньше работы, чем у его визави.

'17

Уилсон попытался бросить, но не попас по шайбе.

'16

Не особо удается у «Каролины» это большинство, не может команда особо закрепиться у ворот соперников. В итоге в равных составах команды.

'15

Небольшая стычка у нас произошла, с силовым приемом, и Эйлер Ларс отправляется на две минуты на скамейку штрафников.

'14

Мартинук был первым на отскочившей шайбе, но Самсонов спасает! Много работы у российского голкипера.

'13

Борьба произошла за воротами «Каролины», и снова победителями остаются хозяева.

'12

Не фиксирует арбитр еще один фол в исполнении «столичных» в защите». Очень активны игроки «Каролины».

'11

Ждал Самсонов бросок на левой штанге, сумел отразить. И возвращается Кузнецов на площадку.

'10

Продолжает давить в своем большинстве «Каролина», однако создать пока что-то действительно опасное не удается.

'9

Первое удаление случилось, и на две минуты штрафа отправился на скамейку Евгений Кузнецов.

'9

Очень активны хозяева, напрягают они защиту «Вашингтона» и Самоснова.

'7

Снова Самсонов! Спасает голкипер, вытаскивая сложнейший удар, растягиваясь в шпагате.

'6

Попытка Кузнецова перевести шайбу к дальнему борту была неплохой, но выдавливают Овечкина от ворот «Каролины».

'4

Пока по большей части обороняются «столичные», предпочитая играть на контратаках.

'3

Очень здорово клюшку выставляет Самсонов, а следом в атаке «Вашингтона» Кузнецов совершает отличную передачу, но замкнуть ее никто не может.

'2

Пока кажется, что преимущество первых минут остается за «Каролиной». Смит наносит опаснейший удар, Самсонов спасает.

'1

Ох как бросается «Каролина» в атаку! Сразу два опасных момента у ворот Самсонова создали игроки «Харрикейнз».

'1

Звучит стартовая сирена, поехали!

21:09

Переносит нас трансляция в США, появляются хоккеисты на льду, совсем скоро начнется матч.

20:55

В этом матче может пасть еще одно достижение НХЛ. Александру Овечкину остается забросить всего одну шайбу, чтобы сравняться с рекордсменом по голам в большинстве за всю историю Дэйвом Андрейчуком.

20:50

Матч начнется в 21.00 по московскому времени.

20:45

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» Андрея Свечникова принимает «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Ильи Самсонова. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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