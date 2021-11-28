28 ноября 2021, 21:00 Спорт Шаг до вечного рекорда: «Вашингтон» Овечкина сражается с «Каролиной». LIVE НХЛ. Регулярный чемпионат. «Каролина» — «Вашингтон». ОНЛАЙН Виктория Алексеева

close 100% Александр Овечкин в составе «Вашингтон Кэпиталз» Global Look Press

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Александру Овечкину остается забросить всего одну шайбу, чтобы сравняться с рекордсменом по голам в большинстве за всю историю Дэйвом Андрейчуком. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

НХЛ - регулярный чемпионат. Перерыв 28 ноября 21:00 Каролина Харрикейнз Роли 0 : 0 Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Стадион «Пи-Эн-Си-Арена», Роли Главный судья: Дэн О'Рурк (Калгари, Канада), Брэндон Бландина (Сентенниал, США) 1-й период 2-й период 3-й период