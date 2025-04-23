63'

КАКОЙ МОМЕНТ! После наброса из угла на ворота «Авангарда» шайба взмыла в воздух уже за спиной Серебрякова. Ее увидел Якупов и прыгнул, пытаясь смахнуть. В итоге диск попал в перекладину, а затем Якупов его рукой чуть в свои ворота не отправил! Но все же обошлось для омичей.