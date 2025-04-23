В седьмом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» принимал на своем льду омский «Авангард» и одержал драматичную победу во втором овертайме. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет КХЛ — плей-офф. 1/4 финала. 7-й матч
Окончен
23 апреля 19:30
Локомотив
Ярославль, Россия
86'Фрейз
30'Сурин
11'А. Радулов
3 : 2
Авангард
Омск, Россия
48'Кулик
57'Окулов
Стадион «Арена-2000-Локомотив», Ярославль, Россия
1-й период
11'50"А. Радулов
2-й период
30'23"Сурин
3-й период
48'16"Кулик
57'26"Окулов
Дополнительное время
86'31"Фрейз
Трансляция
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Матч окончен
Это была самая долгая седьмая игра в истории КХЛ, между прочим! Побила рекорд, установленный в этом плей-офф «Ак Барсом» и «Автомобилистом». Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
87'
ГОООООООООООООООООООООЛ! АЛЕКСАНДР ПОЛУНИН — 3:2! «Локомотив» дожимает и завершает свой навал заброшенной решающей шайбой в этой серии!
86'
СЕРЕБРЯКОВ! Кирьянов вывалился с шайбой на пятак и бросал в упор, но голкипер «Авангара» потащил в падении!
86'
Дальний бросок Каюмова и попытка добить от Иванова! Шпагат Серебрякова и защитники спасли!
86'
Серебряков поймал шайбу после броска Кулика. Иванов пытался поставить голкиперу «экран».
86'
Постоянно и те, и другие бегут в атаку, но и обороняются все здорово.
84'
«Локомотив» сбегал в быструю атаку, но бросок Алексеева был заблокирован Гуляевым.
83'
Радулов заблокировал бросок Чистякова.
83'
Вот и Серебряков сделал сейв, но прекрасно видел бросок Сергеева.
81'
Потеряли ярославцы шайбу в своей зоне, и это мгновенно привело к могучему щелчку в касание от синей — Исаев потащил щитком!
81'
Поееееехали! Второй овертайм начался.
Перерыв
Очень напряженная и более-менее равная игра. Чуть больше в первом овертайме создал «Локомотив», но голов все еще нет. Ждем второй овертайм.
80'
Сирена фиксирует окончание первого овертайма!
80'
Бросок и добивание Герната — Серебряков на месте!
79'
51-30 по броскам в створ. Сейчас Исаев поймал шайбу после броска Прохоркина в атаке «ястребов» с ходу.
78'
Бросок и добивание Игумнова — «Авангард» мог завершить серию сейчас!
77'
Атака «Локомотива» с ходу, и Каюмов отдал слева на пятак подключившемуся в одиночестве Александру Елесину, но защитник броском в касание не попал в створ!
75'
Так ничего и не создали соперники за две минуты — в полных составах.
73'
В итоге удалены и Александр Полунин, и Николай Прохоркин.Две минуты четыре на четыре.
73'
Остановлена игра... А арбитры поехали смотреть на предмет наложения большого штрафа! Прохоркин сбил Полунина на пятаке «Авангарда» в борьбе клюшками.
72'
Очень высокое напряжение, но гола все нет...
70'
Долго не мог «Авангард» вывести шайбу из своей зоны — несколько опасных бросков нанесли ярославцы. Серебряков все взял.
69'
Бросок и добивание — Исаев выручает «Локомотив»!
68'
Бросок по воротам в быстрой атаке «Авангарда» — Исаев на месте.
66'
Несколько опасных моментов «Локомотива»! На месте Серебряков!
65'
40-24 по броскам в пользу «Локомотива».
64'
СЕРЕБРЯКОВ! Не позволил Георгию Иванову закопать шайбу на добивании с пятака!
63'
КАКОЙ МОМЕНТ! После наброса из угла на ворота «Авангарда» шайба взмыла в воздух уже за спиной Серебрякова. Ее увидел Якупов и прыгнул, пытаясь смахнуть. В итоге диск попал в перекладину, а затем Якупов его рукой чуть в свои ворота не отправил! Но все же обошлось для омичей.
62'
Карпухин выиграл вбрасывание в зоне «Локомотива», и Рид Буше опасно бросил — немного выше створа.
61'
Поееееехали! Первый овертайм начался.
Перерыв
Вот это да! «Авангарду» удалось перевести матч в овертайм, отыграв две шайбы после двух 20-минутных отрезков полного доминирования «Локомотива». Ждем, что будет дальше. Следующая шайба точно решит исход серии!
60'
Сирена — нас ждет овертайм!
59'
Алексеев опасно бросил из-под защитника — выше.
58'
ГОООООООООООООООООЛ! Константин Окулов — 2:2! Вот это да! Выиграли вбрасывание омичи, разыграли. Шарипзянов бросил от синей линии верхом, а Окулов на пятаке подправил, переправив в нижний угол! У Исаева не было шансов.
58'
Ворота «Авангарда» пусты! Вбрасывание в зоне «Локомотива».
58'
Ги Буше, главный тренер «Авангарда», взял тайм-аут.
57'
Шарипзянов бросил и сам пошел на добивание — Исаев на месте.
55'
Опять Шарипзянов атаковал от синей линии — Исаев все видел и поймал.
54'
Классный перевод и бросок в пустой угол — мимо! «Авангард» мог сейчас сравнять счет.
52'
Омичи ошиблись, и Радулов убежал один в ноль к воротам Серебрякова, но голкипер спас «Авангард»!
51'
«Авангард» продолжает очень мощно давить. Игра полностью поменялась.
50'
И опять Исаев спасает «Локомотив», выкатившись из ворот.
50'
Исаев потащил опаснейший бросок Чистякова!
50'
А по броскам уже 34-15. То есть 1-8 в третьем периоде!
49'
ГООООООООООООООООООООЛ! Евгений Кулик — 2:1! Навал «Авангарда» привел к заброшенной шайбе! Евгений Кулик из левого круга вбрасывания вогнал диск броском в падении под перекладину!
48'
Исаев поймал шайбу после броска Шарипзянова!
47'
Исаев потащил опаснейший бросок Чистякова!
47'
Фьоре протащил шайбу к воротам «Локомотива», сделал пас на пятак, но в ворота партнеры закопать не смогли.
45'
Исаев на месте! Поменяли омичи игру в третьем периоде, как было необходимо для них.
44'
И еще опасная атака «Авангарда», но ярославцы пластались перед воротами и не пустили в них шайбу.
43'
Мартынов вылез из-за ворот и бросил — Исаев отразил.
42'
Пока без бросков в створ. По ним держится установленный после двух периодов счет 33-7.
41'
Поееееехали! Третий период стартовал.
Перерыв
«Локомотив» очень мощно играет и смог забросить вторую шайбу. «Авангарду» крайне тяжело. Омичи огрызаются, но пока выглядят явно слабее соперника. Посмотрим, удастся ли им перевернуть игру в третьем отрезке.
40'
Сирена на второй перерыв.
40'
Просто оставил «Авангард» в игре Серебряков после опаснейшего броска Кирьянова с близкого расстояния!
39'
Рядом со штангой проходит шайба после броска омичей. Атака продолжилась, и Исаев потащил попытку Прохоркина!
38'
Опасный бросок «Авангарда» от Шарипзянова — Исаев показал, что не застоялся.
37'
Серебряков на щитках потащил бросок Березкина с пятака.
36'
Опаснейший бросок Дениса Алексеева после передачи из-за ворот — Серебряков на перемещении поймал ловушкой!
34'
«Локомотив» давит, но без особой остроты и града бросков сейчас.
32'
Кирьянов и Рафиков выступили в качестве ассистентов.
31'
ГОООООООООООООООООООООЛ! Егор Сурин — 2:0! Разыграли ярославцы позиционную атаку, а Егор Сурин принял шайбу на границе левого круга вбрасывания и хлестко бросил в ближний угол!
30'
Очень много борьбы, туда-сюда бегают команды, но до вратарей шайба уже пару минут не доходит.
28'
25-5 уже по броскам в створ. Пятикратный перевес хозяев — это очень солидно.
27'
Ярославцы пытались закопать шайбу в ворота Серебрякова на добивании с пятака — справились голкипер и защитники «Авангарда».
27'
Видел Никита Серебряков очередной опасный бросок и потащил щитками!
25'
Отбился «Авангард». Всего один бросок в створ нанес «Локомотив» в большинстве.
23'
Серебряков потащил бросок Радулова!
23'
Очень опасно было, но выдержавшему паузу Березкину не дали бросить!
23'
Задержал Илья Каблуков Рихарда Паника. Две минуты большинства для «Локомотива».
22'
Омичи прошли среднюю зону через короткий пас, а вошедший внутрь с шайбой Спунер от границы круга вбрасывания бросил из-под защитника — поймал Исаев.
21'
Поееееееееехали! Второй период стартовал.
Перерыв
Мощнейший пресс «Локомотива» в первом периоде. «Авангард» держится на Серебрякове, но один раз он все же пропустил с подправления Радулова. Ждем, что будет дальше. 19-3 по броскам за первый период.
20'
Сирена на перерыв.
19'
Игумнов прокатился по зоне хозяев и бросил с разворота от правого борта низом — мимо.
18'
Очень высокие скорости в игре.
17'
А вот омичи пару неприятных бросков нанесли, но Исаев потащил.
15'
Есть первый бросок «Авангарда»! Но уже 17-1.
14'
Едва не попадает шайба в ворота «Авангарда» после двух добиваний с пятака!
13'
12-0 уже по броскам в створ. Ничего не получается у «Авангарда».
12'
ГООООООООООООООООООООЛ! Александр Радулов — 1:0! Подправил ветеран бросок Максима Шалунова, и тут Серебряков уже был бессилен!
12'
11-0 уже по броскам в створ!
12'
Кирьянов бросил со входа в зону от левого борта — Серебряков отразил щитками, атака продолжилась, и было опасно, но больше до створа шайба не дошла.
11'
Еще один сейв Серебрякова — теперь на Березкине.
10'
Серебряков потащил опаснейший бросок Черепанова.
9'
6-0 по броскам уже. Ни одна атака «Авангарда» так и не дошла до Исаева.
7'
Еще два блестящих сейва Серебрякова!
6'
Первая пауза в игре, после того как Серебряков поймал бросок Байрона Фрейза.
5'
«Авангард» давит в позиционной атаке, но до бросков дело пока не доходит.
3'
Еще один бросок отразил Серебряков. Очень высокие скорости.
3'
Первый бросок Красковского — Серебряков на месте. А дальше сразу же первая стычка.
2'
Очень активен «Авангард» на старте встречи, но до бросков в створ пока дело не доходит.
1'
Поеееехали! Матч начался.
19:30
Даниил Исаев защищает ворота «Локомотива», Никита Серебряков в воротах «Авангарда».
19:15
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В седьмом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» принимает на своем льду омский «Авангард». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.