Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

Битва за посев: «Спартак» принимает «Нефтехимик» в матче КХЛ. LIVE

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Спартак» — «Нефтехимик». ОНЛАЙН

close
Алексей Филиппов/РИА Новости
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский «Спартак» принимает «Нефтехимик» из Нижнекамска. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ.
1-й период
18 марта 19:30
Спартак
Москва, Россия
0 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск, Россия
Стадион «Мегаспорт», Москва, Россия
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
1'

Поееееееехали! Матч начался.

19:25

Ворота сегодня защищают Дмитрий Николаев у «Спартака» и Ярослав Озолин у «Нефтехимика».

19:20

«Спартак» занимает третье место на Западе с 83 очками в 65-ти матчах, но плотность очень серьезная, поэтому команде Алексея Жамнова надо побеждать. «Нефтехимик» девятый на Востоке, но шансы на Кубок Гагарина он уже утратил, так что будет раскрепощен.

19:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский «Спартак» принимает «Нефтехимик» из Нижнекамска. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Появились новые записи
показать
Картина дня
Разговор Путина и Трампа завершился
ВС РФ поразили объекты нефтяной отрасли на Украине. Военная операция, день 1119-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1119-й день
Не стало Бедроса Киркорова. Он воспитал сына-суперзвезду и пережил две семейные трагедии
Бедроса Киркорова похоронят на Троекуровском кладбище 21 марта
Московский подросток бросил дымовую шашку в коридоре школы
Офицер США заявил, что десятки командиров НАТО попали в окружение в Курской области
ВСУ ударили по зданию школы в Курской области
Дробыш объяснил успех Кати Лель и «Сигмы боя» у иностранцев
Новости и материалы
Наемника из США заочно осудили за преступления в Курской области
В Ленобласти упал вертолет
Представлен ноутбук на RTX 5090 с поддержкой SSD объемом 32 ТБ
Фон дер Ляйен недовольна расширением военно-промышленных мощностей России
В РСПП назвали темы закрытой встречи с Путиным
Мантуров высказался о возвращении в РФ компаний без обратных опционов
В «Вашингтоне» ответили, будет ли Овечкин пропускать матчи регулярного чемпионата НХЛ
На Алтае двое братьев сожгли квартиру после ссоры с матерью из-за плохих оценок
«Обновил технику»: в Москве курьер украл самокат из ПВЗ и попал на видео
Боец подразделения «Орлан» погиб при обстреле ВСУ Белгородской области
В РФ хотят ввести маркировку звонков в рамках борьбы с кибермошенничеством
Названо природное вещество, способное отсрочить старение
Бундестаг нашел способ увеличить расходы на оборону
Греф допустил разворот денежно-кредитной политики ЦБ
Собчак о кончине Бедроса Киркорова: «Огромная потеря»
ЕС создаст целевую группу по военной помощи Украине
Microsoft отказала изучать выявленную экспертом уязвимость
Захарова осудила планы выдвинуть «внучку нациста» Бербок на должность председателя ГА ООН
Все новости
Путин заявил, что Запад при смягчении санкций найдет другой способ давления на Россию
Политолог указал на желание Трампа «избавиться» от Украины
Скидка 3 млн: из-за укрепления рубля автокомпании снижают цены
«Рольф»: из-за укрепления рубля начали снижаться цены на новые автомобили
Комик Останин задержан за шутку о «скейтере без ног». В ней увидели оскорбление ветеранов СВО
Комику Останину, пошутившего про инвалида в метро, грозит шесть лет заключения
Жив, но нетрезв. В Тюмени нашли пропавшего журналиста, которого искали пять дней
«Лиза Алерт»: спортивный журналист Круглов найден живым в Тюмени
«Не наши проблемы»: на Урале осудили полицейских, наблюдавших за убийством африканца
В Екатеринбурге осудили инспекторов ГИБДД, наблюдавших за убийством
Умер Бедрос Киркоров
«Российская земля богата героями». В Госдуме наградили мужчину, сбившего дрон из ружья
Володин наградил грамотой жителя Подмосковья, сбившего украинский БПЛА из ружья
Как вырастить крокусы в открытом грунте и в домашних условиях: все о разведении и уходе
Как разводить весенние и осенние крокусы и правильно ухаживать за ними
Все обсуждают сериал «Переходный возраст», снятый одним дублем. Стоит ли смотреть новый хит Netflix?
В сети вышел сериал со Стивеном Грэмом «Переходный возраст», снятый одним планом
«Как было прежде, уже не будет»: Путин поговорил с предпринимателями перед звонком Трампу
Владимир Путин принял участие в съезде РСПП
«Прибыль будет разовой и уйдет олигархам»: Минфин готовит масштабную приватизацию
Глава Минфина России сообщил о скорой приватизации имущества, изъятого судом
Признание Крыма и судьба Запорожской АЭС. О чем поговорят Путин и Трамп
Путин и Трамп затронут вопросы нормализации отношений и мира на Украине
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами