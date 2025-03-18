19:20

«Спартак» занимает третье место на Западе с 83 очками в 65-ти матчах, но плотность очень серьезная, поэтому команде Алексея Жамнова надо побеждать. «Нефтехимик» девятый на Востоке, но шансы на Кубок Гагарина он уже утратил, так что будет раскрепощен.