В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский «Спартак» принимает «Нефтехимик» из Нижнекамска. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ.
1-й период
18 марта 19:30
Спартак
Москва, Россия
0 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск, Россия
Стадион «Мегаспорт», Москва, Россия
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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1'
Поееееееехали! Матч начался.
19:25
Ворота сегодня защищают Дмитрий Николаев у «Спартака» и Ярослав Озолин у «Нефтехимика».
19:20
«Спартак» занимает третье место на Западе с 83 очками в 65-ти матчах, но плотность очень серьезная, поэтому команде Алексея Жамнова надо побеждать. «Нефтехимик» девятый на Востоке, но шансы на Кубок Гагарина он уже утратил, так что будет раскрепощен.
19:15
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский «Спартак» принимает «Нефтехимик» из Нижнекамска. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.