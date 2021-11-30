Жаркая битва в Москве: «Спартак» встречается с «Локомотивом». LIVE
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Хоккеисты «Спартака»
РИА Новости
КХЛ - регулярный чемпионат.
Окончен
30 ноября 19:30
Спартак
Москва
1 : 2
Локомотив
Ярославль
Стадион «Мегаспорт», Москва
Главный судья: Сергей Морозов (Московская обл., Россия), Мартин Франё (Чехия)
1-й период
03'32"Виртанен
01'25"Каюмов
2-й период
3-й период
Трансляция
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С конца
19:30
Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.
19:15
Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! «Газета.ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию очередного поединка регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским «Спартаком» и ярославским «Локомотивом».
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